Frattura al pollice, Della Vite lascia in anticipo il ritiro della nazionale di sci (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’INFORTUNIO. Martedì 15 ottobre sarà operato alla clinica «La Madonnina» di Milano, poi i tempi di recupero. Ecodibergamo.it - Frattura al pollice, Della Vite lascia in anticipo il ritiro della nazionale di sci Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’INFORTUNIO. Martedì 15 ottobre sarà operato alla clinica «La Madonnina» di Milano, poi i tempi di recupero.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci alpino : frattura al pollice per Della Vite - in dubbio per esordio in Coppa del Mondo - . Problemi per Filippo Della Vite. Il gigantista azzurro, in seguito ad una caduta in allenamento, ha riportato la frattura scomposta del pollice della mano destra e un piccolo taglio alla gamba destra, già suturato con tre punti. Il bergamasco è quindi in dubbio per l’esordio stagionale in Coppa del Mondo a Soelden, in programma il 27 ottobre. (Sportface.it)