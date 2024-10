Anteprima24.it - FOTO/ Rifiuti ed elettrodomestici abbandonati a Durazzano: ragazzi al lavoro per ridare splendore alla valle

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno turisti o locali poco attenti e poco amanti della splendida natura che circonda. Eppure basta farsi una passeggiata lungo i sentieri per scoprire che c’è un mondo fatto die carcasse diche fanno bella mostra di sè. Serviva correre ai ripari, e il più delle volte devono essere persone che hanno a cuore le sorti delladurazzanese. E allora idella Pro Loco si sono organizzati, guanti e pale per andare a fare pulizia ea una natura incontaminata. Basta avere una certa sensibilità e difesa del proprio territorio per evitare uno scempio del genere. Una cosa è certa, però: finchè c’è questo gruppo dipuò dormire sonni tranquilli.