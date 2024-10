Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'USR Friuli Venezia Giulia ha reso nota la ripartizione dei posti per i concorsi straordinari di insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 e ai bandi del 29 maggio 2024, n. 1327 e n. 1328, procedura riservata al personale con 36 mesi di servizio. L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Friuli Venezia Giulia . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'USRha reso nota ladeiper i concorsi straordinari dididella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024 e ai bandi del 29 maggio 2024, n. 1327 e n. 1328, procedura riservata al personale con 36 mesi di servizio. L'articolodi, ladeiper la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica - la ripartizione dei posti per la regione Marche - L'articolo Concorso straordinario insegnanti di religione cattolica, la ripartizione dei posti per la regione Marche sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 1328. 9 del 19 gennaio 2024 e ai bandi del 29 maggio 2024, n. . L'USR Marche pubblica la ripartizione dei posti banditi per il concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia e primaria e ... (Orizzontescuola.it)

Concorso insegnanti religione cattolica - interpello Umbria per segretario e membro aggregato commissioni - . L'articolo Concorso insegnanti religione cattolica, interpello Umbria per segretario e membro aggregato commissioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'USR Umbria ha pubblicato un interpello per la ricerca di un membro aggregato e un segretario per le commissioni della procedura concorsuale per insegnanti di religione cattolica, scuola dell'infanzia e primaria, scuola ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo insegnanti di religione cattolica da GM concorso 2004 : ecco come saranno distribuite - L'articolo Immissioni in ruolo insegnanti di religione cattolica da GM concorso 2004: ecco come saranno distribuite sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Lo fa sapere la Cisl Scuola in un report. 140 le immissioni in ruolo autorizzate dal Mef per gli insegnanti di religione cattolica presenti nelle graduatorie di merito del concorso 2004. (Orizzontescuola.it)