Un’isola verde davanti alla scuola. I bambini disegnano i propri spazi (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono stati i bambini i protagonisti, nella giornata di ieri, del primo intervento di “urbanismo tattico“ che ha avuto come teatro una zona di Legnano, l’area scolastica delle Carducci trasformata in “Isola verde“. Il progetto avviato ieri, che si concretizza in un’opera di pittura collettiva per trasformare uno spazio pubblico (modalità di intervento già utilizzata da tempo a Milano), è frutto dei laboratori tenuti in queste settimane con i bambini della primaria dell’Oltrestazione nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per la Settimana europea della mobilità, imperniata proprio sul tema della condivisione degli spazi pubblici. Ilgiorno.it - Un’isola verde davanti alla scuola. I bambini disegnano i propri spazi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sono stati ii protagonisti, nella giornata di ieri, del primo intervento di “urbanismo tattico“ che ha avuto come teatro una zona di Legnano, l’area scolastica delle Carducci trasformata in “Isola“. Il progetto avviato ieri, che si concretizza in un’opera di pittura collettiva per trasformare unoo pubblico (modalità di intervento già utilizzata da tempo a Milano), è frutto dei laboratori tenuti in queste settimane con idella primaria dell’Oltrestazione nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per la Settimana europea della mobilità, imperniatao sul tema della condivisione deglipubblici.

