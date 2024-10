“Tovaglia tutta attorno“. Foto e ricordi personali in un’opera collettiva (Di domenica 13 ottobre 2024) Un patchwork collettivo. Fino a dicembre la mostra è visitabile a Casa Testori “La Tovaglia tutta attorno“ (nella Foto). L’artista Ilaria Turba e gli inquilini delle cooperative di social housing di Novate Casa Nostra e La Benefica hanno realizzato il progetto con il supporto di Fondazione Cariplo. A partire da aprile Ilaria Turba ha incontrato e conosciuto le realtà abitative di Casa Nostra e La Benefica, creando legami con e tra gli abitanti. Grazie a queste relazioni ha preso forma il progetto: prima l’idea di una festa e poi di un’opera in tessuto, risultato di un percorso collettivo. Le persone hanno condiviso Fotografie, lettere, disegni e oggetti dei loro archivi familiari, che sono stati raccolti e scansionati nei cortili delle loro case. Ilgiorno.it - “Tovaglia tutta attorno“. Foto e ricordi personali in un’opera collettiva Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un patchwork collettivo. Fino a dicembre la mostra è visitabile a Casa Testori “La“ (nella). L’artista Ilaria Turba e gli inquilini delle cooperative di social housing di Novate Casa Nostra e La Benefica hanno realizzato il progetto con il supporto di Fondazione Cariplo. A partire da aprile Ilaria Turba ha incontrato e conosciuto le realtà abitative di Casa Nostra e La Benefica, creando legami con e tra gli abitanti. Grazie a queste relazioni ha preso forma il progetto: prima l’idea di una festa e poi diin tessuto, risultato di un percorso collettivo. Le persone hanno condivisografie, lettere, disegni e oggetti dei loro archivi familiari, che sono stati raccolti e scansionati nei cortili delle loro case.

