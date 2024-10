Sicurezza sul lavoro Rocca | Necessario un piano strategico per prevenire gli infortuni

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

Roma, 13 ottobre 2024 – "In occasione della Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul, occorre ribadire l'urgenza di tutelare i lavoratori riducendo i rischi, migliorando la prevenzione deglie delle malattie professionali. Diffondere la cultura dellanon è in alcun modo in contrasto con la competitività e la produttività delle imprese. Stiamo lavorando ad unRegionale proprio per la salute e lasulche consenta die governare ogni possibile rischio, tutelando il benessere e la vita dei lavoratori laziali, perché nessuno rimanga indietro". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco.