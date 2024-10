Lapresse.it - Roma, manifestazione pro Palestina: centinaia di persone in marcia

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024)di manifestanti, sabato 12 ottobre, sono scesi in piazza aper chiedere il cessate il fuoco in Medioriente. L’evento, intitolato ‘Stop al genocidio e al massacro in Libano’, è partito dallo stesso posto dove il 7 ottobre scorso una protesta non autorizzata a favore del popolo di Gaza aveva portato alcuni partecipanti a scontrarsi violentemente con la polizia. Tenendo in mano una bandiera palestinese gigante, lepresenti hannoto nel centro della Capitale gridando “libera”.