La tecnologia è il pane quotidiano | Nei municipi servono i giovani

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (foto), presente al congresso di Anci Lombardia in Villa Reale, ha espresso parole di ammirazione per l’amministrazione comunale monzese, rilevando come "lavori molto bene", e plaudendo all’iniziativa "Lo sai cosa abbiamo in Comune?", in corso nelle piazze del centro nella mattinata di ieri, a cui lui stesso ha preso parte. "Presentare tutti i servizi svolti dal Comune in piazza, con i dipendenti che dialogano direttamente con i cittadini, significa fare un’azione che va nel verso giusto – commenta il ministro –. Per comprendere le esigenze e le complessità del territorio è bene che il dialogo tra Amministrazione e cittadini sia diretto".