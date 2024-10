John Korir vince la Maratona di Chicago con un tempo sensazionale! Sesto uomo della storia (Di domenica 13 ottobre 2024) John Korir ha vinto la Maratona di Chicago con l’eccezionale tempo di 2h02:43. Nel giorno in cui Ruth Chepngetich ha siglato il record del mondo femminile scendendo sotto il muro iconico delle due ore e dieci minuti, tra gli uomini è arrivato il sigillo di questo talentuoso keniano capace di dettare legge in maniera sontuosa. Il 27enne, già terzo due anni fa in questa Major (ovvero le sei 42 km più importanti del mondo, le altre sono New York, Boston, Londra, Berlino, Tokyo), ha attaccato in maniera perentoria nei pressi del 33mo chilometro e ha intensificato progressivamente la propria azione, regalando spettacolo lungo le strade della metropoli statunitense. Oasport.it - John Korir vince la Maratona di Chicago con un tempo sensazionale! Sesto uomo della storia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha vinto ladicon l’eccezionaledi 2h02:43. Nel giorno in cui Ruth Chepngetich ha siglato il record del mondo femminile scendendo sotto il muro iconico delle due ore e dieci minuti, tra gli uomini è arrivato il sigillo di questo talentuoso keniano capace di dettare legge in maniera sontuosa. Il 27enne, già terzo due anni fa in questa Major (ovvero le sei 42 km più importanti del mondo, le altre sono New York, Boston, Londra, Berlino, Tokyo), ha attaccato in maniera perentoria nei pressi del 33mo chilometro e ha intensificato progressivamente la propria azione, regalando spettacolo lungo le strademetropoli statunitense.

