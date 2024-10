Highlights Sassari-Napoli 94-76, Serie A basket 2024/25 (VIDEO) (Di domenica 13 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights di Sassari-Napoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2024/25. Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria stagionale in campionato per il Banco di Sardegna. Top scorer dell’incontro Fobbs con 21 punti, seguito da Bendzius 18. Negli ospiti invece i migliori sono Totè con 16 e Copeland con 14. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti. Highlights Sassari-Napoli 94-76, Serie A basket 2024/25 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilcon glidi, sfida valida per la terza giornata del campionato di/25. Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria stagionale in campionato per il Banco di Sardegna. Top scorer dell’incontro Fobbs con 21 punti, seguito da Bendzius 18. Negli ospiti invece i migliori sono Totè con 16 e Copeland con 14. Di seguito ilcon le azioni salienti.94-76,/25 () SportFace.

