Empoli Sebastiano Esposito rivela | Sento ancora Lukaku l’ho chiamato per sfotterlo

(Di domenica 13 ottobre 2024) Lazione diha lasciato molti senza parole: riguarda Romelued un aneddoto molto personale. Un avvio di stagione molto positivo percon la maglia dell’: 3 gol e 2 assist tra campionato e Coppa Italia, un bottino che lascia ben sperare per i prossimi mesi. L’ex attaccante dell’Inter, dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno con la Sampdoria, ha deciso di sposare la causa dell’proprio per trovare una dimensione chiara e sperare di lanciarsi in maniera definitiva. Nell’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, è stato fatto presente adproprio un parallelismo con giocatori come Quagliarella e Di Natale, esplosivo proprio con le maglie di Sampdoria ed: “Quagliarella era il mito da bambino a Castellammare. Totò Di Natale è stato top. Ci siamo scambiati qualche messaggio.