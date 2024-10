Arezzo, non fermarti adesso. Troise e Gigli sfidano il loro passato. Ogunseye punta il Rimini per volare (Di domenica 13 ottobre 2024) di Andrea Lorentini Arezzo "La vittoria di Sassari ci ha dato ulteriore consapevolezza. L’ho letto negli occhi dei ragazzi durante la settimana. Sanno bene che se volgiamo disputare un certo tipo di campionato la gara contro il Rimini è di quelle da vincere. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare l’occasione. Al di là delle assenze, dobbiamo essere in grado di adattarci e cambiare pelle". Emanuele Troise si esprime con la solita fermezza alla vigilia della gara contro la squadra del suo passato più recente. Non fa trasparire particolari emozioni il tecnico napoletano, lui che solo fino a pochi mesi fa sedeva sull’altra panchina. "Personalmente è stata una settimana standard. Rivedrò con piacere i giocatori che ho allenato lo scorso anno, la proprietà, la dirigenza. Sport.quotidiano.net - Arezzo, non fermarti adesso. Troise e Gigli sfidano il loro passato. Ogunseye punta il Rimini per volare Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) di Andrea Lorentini"La vittoria di Sassari ci ha dato ulteriore consapevolezza. L’ho letto negli occhi dei ragazzi durante la settimana. Sanno bene che se volgiamo disputare un certo tipo di campionato la gara contro ilè di quelle da vincere. Giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare l’occasione. Al di là delle assenze, dobbiamo essere in grado di adattarci e cambiare pelle". Emanuelesi esprime con la solita fermezza alla vigilia della gara contro la squadra del suopiù recente. Non fa trasparire particolari emozioni il tecnico napoletano, lui che solo fino a pochi mesi fa sedeva sull’altra panchina. "Personalmente è stata una settimana standard. Rivedrò con piacere i giocatori che ho allenato lo scorso anno, la proprietà, la dirigenza.

