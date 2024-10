Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: tre feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) attacco russo su Zaporizhzhia nella notte tra venerdì e sabato. Prese di mira diverse infrastrutture civili e una struttura industriale. Un missile ha centrato un'area residenziale della città dell'Ucraina orientale. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina di 12 anni. I servizi di emergenza hanno diffuso un video in cui si vedono i soccorritori scavare tra le macerie dell'edificio colpito. La difesa aerea Ucraina ha fatto sapere di avere abbattuto 24 droni su un totale di 28 lanciati dalle forze di Mosca nella notte nelle regioni di Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kherson. Liberoquotidiano.it - Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: tre feriti Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sunella notte tra venerdì e sabato. Prese di mira diverse infrastrutture civili e una struttura industriale. Un missile ha centrato un'area residenziale della città dell'orientale. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina di 12 anni. I servizi di emergenza hanno diffuso un video in cui si vedono i soccorritori scavare tra le macerie dell'edificio colpito. La difesa aereaha fatto sapere di avere abbattuto 24 droni su un totale di 28 lanciati dalle forze di Mosca nella notte nelle regioni di Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Mykolaiv e Kherson.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina - attacco russo su Zaporizhzhia : tre feriti - I servizi di emergenza hanno diffuso un video in cui si vedono i soccorritori scavare tra le macerie dell’edificio colpito. Tre persone sono rimaste ferite, tra le quali una bambina di 12 anni. Attacco russo su Zaporizhzhia nella notte tra venerdì e sabato. Un missile ha centrato un’area residenziale della città dell’Ucraina orientale. (Lapresse.it)

Attacco russo con missili balistici a Odessa - 4 morti - Lo riporta il capo dell'Amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper, in un post su Telegram. Le persone decedute sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale, citato da Ukrinform, i soccorritori del Servizio di emergenza statale hanno tratto in salvo quattro persone. (Quotidiano.net)

Ucraina - attacco russo a Odessa. Kiev si difende - Prosegue anche la guerra in Ucraina. Un missile russo ha colpito, stamane, il palazzo della regione di Odessa: 4 i morti. Servizio di Caterina Dall’Olio The post Ucraina, attacco russo a Odessa. Kiev si difende first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Controffensiva russa nella regione di Kursk, Kiev sostiene che l'attacco è stato "sventato" - Fonti russe: "Perso" un bombardiere Su-24, morto l'equipaggio I canali Telegram pro-Mosca (in particolare, Fighterbomber, che è vicino al Ministero della Difesa russo, e il blogger militare Boris Rozh ... (msn.com)

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Dopo il suo tour europeo, il presidente ucraino Zelensky fa sapere che dal viaggio in Italia, Gran Bretagna e Germania ha ottenuto nuovi pacchetti di aiuti per la difesa. Intanto, Kiev prova a ferire ... (repubblica.it)

Ucraina Russia, Zelensky: Piano per pace nel 2025. Raid Kiev su Belgorod: 14 feriti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Zelensky: Piano per pace nel 2025. Raid Kiev su Belgorod: 14 feriti. LIVE ... (tg24.sky.it)