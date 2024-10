Trasporti, Salini (Webuild): “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta per Webuild “un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la L'articolo Trasporti, Salini (Webuild): “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Trasporti, Salini (Webuild): “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'della lineapolitana M4 rappresenta per“un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la L'articolo): “M4” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trasporti - Salini (Webuild) : “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano” - (Adnkronos) – L'inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta per Webuild “un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana è un successo importante”. Lo ha affermato questa mattina l'ad di Webuild, Pietro Salini, durante la cerimonia di apertura di M4. (Webmagazine24.it)

Trasporti - Salini (Webuild) : “Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano” - Lo ha affermato questa mattina l'ad di Webuild, Pietro Salini, durante la cerimonia di apertura di M4. Così l'ad di Webuild, Pietro Salini, durante la cerimonia di apertura di M4 L'inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta per Webuild “un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana è un successo importante”. (Sbircialanotizia.it)

Trasporti - Salini (Webuild) : "Inaugurazione metro M4 celebrazione lavoro italiano" - ( FOTO ). Milano, 12 ott. Per noi significa lavorare, significa essere italiani e portare questa tecnologia in giro per il mondo”. “Lavoriamo dappertutto. - (Adnkronos) - L'inaugurazione della linea metropolitana M4 rappresenta per Webuild “un grande traguardo”perché “nella nostra città riuscire a fare la quinta metropolitana è un successo importante”. (Liberoquotidiano.it)