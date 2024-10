Scuole inagibili, a Catona il sit-in di famiglie e studenti contro i turni pomeridiani (Di sabato 12 ottobre 2024) Una manifestazione pacifica ma con l'obiettivo di rendere visibile la comunità scolastica che dopo quasi un mese dall'inizio delle attività didattiche non ha ancora una sede. Il comitato spontaneo di genitori della scuola media di Catona ha organizzato oggi pomeriggio un raduno estemporaneo fuori Reggiotoday.it - Scuole inagibili, a Catona il sit-in di famiglie e studenti contro i turni pomeridiani Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una manifestazione pacifica ma con l'obiettivo di rendere visibile la comunità scolastica che dopo quasi un mese dall'inizio delle attività didattiche non ha ancora una sede. Il comitato spontaneo di genitori della scuola media diha organizzato oggi pomeriggio un raduno estemporaneo fuori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole - a Catona si aspetta la delibera di giunta regionale che concederà l'ex Ciapi - Un ostacolo puramente burocratico, l'attesa della delibera della giunta regionale che formalizzerà la disponibilità dei locali ex Ciapi per le classi della media di Catona. Lo ha comunicato oggi pomeriggio alle famiglie l'assessora comunale Anna Briante, presente all'assemblea organizzata dal... (Reggiotoday.it)

Scuole inagibili - approvati tutti i trasferimenti ma Catona rinvierà ancora l'inizio delle lezioni - E' un vero rompicapo l'organizzazione dell'avvio nell'anno scolastico per le scuole di Reggio chiuse per inagibilità. Mentre i traslochi sono ancora in corso per sistemare tutte le classi interessate entro giovedì, quando suonerà la prima campanella (posticipata dal sindaco), ogni scuola sta... (Reggiotoday.it)

Scuole inagibili - le classi di Catona andranno nell'ex Ciapi ma slitta l'inizio delle lezioni - Sul filo del rasoio è stata trovata una soluzione anche per le scolaresche di Catona. Come già anticipato dall'amministrazione, le classi evacuate dai plessi inagibili della media Dante Alighieri di via Figurella e del distaccamento di via Nazionale saranno trasferite presso l'ex Ciapi. Il via... (Reggiotoday.it)