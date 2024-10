Oasport.it - Pagelle Giro di Lombardia 2024: Tadej Pogacar mostruoso, bene Giulio Ciccone

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)DI, voto 10: quattro vittorie consecutive al, come Fausto Coppi, ennesimo record in una stagione da sogno. Tutti attendevano lo scatto disulla Colma di Sormano, lo hanno visto tutti partire, nessuno lo ha inseguito. In questo momento è davvero superiore rispetto ai rivali, due categorie sopra. Ed il primo inseguitore è il campione olimpico in carica, che deve arrendersi di oltre 3?. C’è poco da commentare: un fuoriclasse che è già nella storia di questo sport e sarà a fine carriera il più forte di sempre. Remco Evenepoel, voto 8: aveva abbassato le aspettative alla vigilia ed aveva ragione. La condizione sicuramente non è al 100%, ma anche al top ci sarebbe stato ben poco da fare.è troppo più forte, in questo genere di corse, anche per il belga. 3’16” testimoniano tutto il divario che c’è adesso tra i due.