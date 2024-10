Gentile dalla depressione alla felicità (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono passati dieci anni dal primo scudetto dell’era Armani. E il capitano di quella Olimpia è tornato in città. Alessandro Gentile Ilfoglio.it - Gentile dalla depressione alla felicità Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sono passati dieci anni dal primo scudetto dell’era Armani. E il capitano di quella Olimpia è tornato in città. Alessandro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gentile dalla depressione alla felicità - Alessandro Gentile dieci anni dopo si è fatto uomo ... Ha dovuto fare i conti anche con la depressione, ma non lo ha nascosto, lo ha raccontato per far capire agli altri come superarla, come farsi ... (ilfoglio.it)

Una risata li seppellirà - Il neoministro della Cultura Giuli con il suo lunghissimo e pretenzioso discorso si è attirato ironie di ogni specie. Forse era meglio tenersi Sangiuliano. Nicola ... Read more ... (lanotiziagiornale.it)

Giornata europea della depressione, a Villapiana il convegno su "I Giovani e l'umore inquieto" - L'obiettivo è che tutti diventino consapevoli dell'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e degli effetti risolutori di un trattamento ottimale del disturbo, che, a ragion veduta, oggi c ... (ecodellojonio.it)