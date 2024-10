Bukayo Saka si preoccupa mentre l’ala dell’Arsenal si ritira dalla squadra inglese (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 13:18:20 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Bukayo Saka è tornato all’Arsenal per un’ulteriore valutazione sull’infortunio alla gamba riportato giovedì contro la Grecia e non viaggerà con il resto della squadra inglese per la partita di domani in Finlandia. Saka è uscito zoppicando all’inizio del secondo tempo della sconfitta per 2-1 dell’Inghilterra a Wembley e ora salterà la seconda partita del doubleheader della Three Lions’ Nations League a Helsinki. Sebbene sia un duro colpo per il capo ad interim Lee Carsley, è probabilmente di maggiore preoccupazione per l’Arsenal. Un aggiornamento da #TreLeoni accamparsi come @BukayoSaka87 E @curtisjr10 ritirarsi dalla squadra. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 13:18:20 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:è tornato all’Arsenal per un’ulteriore valutazione sull’infortunio alla gamba riportato giovedì contro la Grecia e non viaggerà con il resto dellaper la partita di domani in Finlandia.è uscito zoppicando all’inizio del secondo tempo della sconfitta per 2-1 dell’Inghilterra a Wembley e ora salterà la seconda partita del doubleheader della Three Lions’ Nations League a Helsinki. Sebbene sia un duro colpo per il capo ad interim Lee Carsley, è probabilmente di maggiorezione per l’Arsenal. Un aggiornamento da #TreLeoni accamparsi come @87 E @curtisjr10rsi

