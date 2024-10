Sport.quotidiano.net - Azzurri alle prese con varie assenze in vista della sfida interna contro la Fezzanese. Dopo Fumanti si ferma Pardera. Bonura deve ridisegnare la Sangio

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Saranno sicuramente due lenellavannese che domani,15, riceverà al Fedini gli spezzini. Non risponderannonte alla chiamata di Marcoil difensore, che ha saltato buona partegara con il Trestina e l’altra di domenica scorsa con il Grosseto per un problema agli adduttori, e il centrocampistache non potrà essere arruolato per un problema di natura fisica. Non ci sono, poi, altre situazioni che preoccupano il tecnico, che si avvia a conre buona parte degli interpreti di Grosseto nel suo consueto 3-5-2 ormai provato fin dprime amichevoli pre-campionato.