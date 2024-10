Venezuela – Argentina 1-1: il pareggio di Rondon ostacola i campioni del mondo al ritorno di Messi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sito inglese: L’Argentina ha perso punti nella seconda partita consecutiva di qualificazione alla Coppa del mondo CONMEBOL, mentre il Venezuela ha pareggiato 1-1 a Maturin. Il risultato si spartisce all’Estadio Monumental de Maturin, dove un colpo di testa di Salomon Rondon nel secondo tempo annulla il gol precedente di Nicolas Otamendi. Dopo che la forte pioggia ha ritardato il calcio d’inizio, l’Argentina ha preso il comando al 13 ‘. Il portiere Venezuelano Rafael Romo non è riuscito a respingere adeguatamente la punizione di Lionel Messi di ritorno, e Otamendi ha reagito più velocemente per colpire a casa da 12 yard. I padroni di casa vanno vicini al pareggio in entrambe le fasi dell’intervallo. Justcalcio.com - Venezuela – Argentina 1-1: il pareggio di Rondon ostacola i campioni del mondo al ritorno di Messi Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sito inglese: L’ha perso punti nella seconda partita consecutiva di qualificazione alla Coppa delCONMEBOL, mentre ilha pareggiato 1-1 a Maturin. Il risultato si spartisce all’Estadio Monumental de Maturin, dove un colpo di testa di Salomonnel secondo tempo annulla il gol precedente di Nicolas Otamendi. Dopo che la forte pioggia ha ritardato il calcio d’inizio, l’ha preso il comando al 13 ‘. Il portiereno Rafael Romo non è riuscito a respingere adeguatamente la punizione di Lioneldi, e Otamendi ha reagito più velocemente per colpire a casa da 12 yard. I padroni di casa vanno vicini alin entrambe le fasi dell’intervallo.

