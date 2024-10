Sacchetti batte tutti: 50mila euro spesi per la campagna elettorale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha vinto le elezioni con (quasi) il 59% dei voti. Ma Filippo Sacchetti, sindaco di Santarcangelo da giugno, ha battuto nettamente i rivali anche in quanto alla spesa per la campagna elettorale. Una campagna costata decisamente di più rispetto a quella che aveva portato Alice Parma al bis nel 2019. Sacchetti da solo ha speso quasi 29mila euro, il conto finale sfiora i 50mila euro considerando anche i soldi spesi dalle liste della coalizione, Pd, Più Santarcangelo e Pensa – Una mano per Santarcangelo. Molto più distanti i rivali, Barna Borghini di Alleanza civica e Luigi Berlati, che era sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. I rendiconti della campagna elettorale dei candidati sono stati pubblicati (finalmente) dal Comune di Santarcangelo l’altro ieri. Filippo Sacchetti ha presentato un conto finale di 28. Ilrestodelcarlino.it - Sacchetti batte tutti: 50mila euro spesi per la campagna elettorale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ha vinto le elezioni con (quasi) il 59% dei voti. Ma Filippo, sindaco di Santarcangelo da giugno, ha battuto nettamente i rivali anche in quanto alla spesa per la. Unacostata decisamente di più rispetto a quella che aveva portato Alice Parma al bis nel 2019.da solo ha speso quasi 29mila, il conto finale sfiora iconsiderando anche i soldidalle liste della coalizione, Pd, Più Santarcangelo e Pensa – Una mano per Santarcangelo. Molto più distanti i rivali, Barna Borghini di Alleanza civica e Luigi Berlati, che era sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. I rendiconti delladei candidati sono stati pubblicati (finalmente) dal Comune di Santarcangelo l’altro ieri. Filippoha presentato un conto finale di 28.

