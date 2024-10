Lanazione.it - Gianna Nannini protagonista del Pistoia Blues

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 –del. L’icona del rock italiano nel mondo è attesa per il 13 luglio 2025 per la sezione “Storytellers” del Festival. Si tratta di un grande ritorno dopo il sold out del 2018 per la cantautrice che tornerà con un grande tour europeo: “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”. Sul palco i grandi successi “America”, “Fotoromanza”, “Bello e impossibile”, “Meravigliosa creatura” e proprio “Sei nell’anima”.