Barcolana: a Trieste la doppia medaglia d’oro olimpica Caterina Banti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il giovedì di Barcolana ha regalato condizioni meteo impegnative, ma anche risultati sportivi, e il grande entusiasmo dei ragazzi delle scuole, oltre mille al Barcolana Sea Summit e l’arrivo di Caterina Banti, due volte medaglia d’oro alle olimpiadi che oggi parteciperà alla regata “Women in Triesteprima.it - Barcolana: a Trieste la doppia medaglia d’oro olimpica Caterina Banti Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il giovedì diha regalato condizioni meteo impegnative, ma anche risultati sportivi, e il grande entusiasmo dei ragazzi delle scuole, oltre mille alSea Summit e l’arrivo di, due voltealle olimpiadi che oggi parteciperà alla regata “Women in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Barcolana e la tutela dell’ambiente in Friuli Venezia Giulia - TRIESTE – Il Friuli Venezia Giulia è uno dei pochi luoghi dove è possibile integrare facilmente il tema delle foreste in una manifestazione che si svolge in riva al mare. I boschi del tarvisiano si tr ... (nordest24.it)

Barcolana 56 da oggi Caterina Banti a Trieste - Il giovedì di Barcolana regala condizioni meteo impegnative, ma anche risultati sportivi, e il grande entusiasmo dei ragazzi delle scuole, oltre mille al Barcolana Sea Summit e l’arrivo di Caterina Ba ... (pressmare.it)

Barcolana 56 con Caterina Banti e mille studenti - Condizioni meteo impegnative, ma anche risultati sportivi, e il grande entusiasmo dei ragazzi delle scuole, oltre mille al Barcolana Sea Summit, e l'arrivo di Caterina Banti, due volte medaglia d'oro ... (ansa.it)