Tabacchi, Philip Morris: "Italia ha ruolo centrale in filiera agricola e industriale"

Il decimo anniversario dall'ingresso di Iqos nel mercato Italiano è l'occasione per Philip Morris Italia di fare un bilancio di questi anni di investimenti nel nostro Paese. A farlo è Marco Hannappel, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia: "Il ruolo dell'Italia è un ruolo importantissimo sia dal punto di vista agricolo che industriale. A livello agricolo abbiamo investito in oltre 20 anni due miliardi e mezzo per creare la Tabacchicoltura che serviva anche ai prodotti di nuova generazione, unito al miliardo e mezzo per l'impianto produttivo di Crespellano. È un impianto molto importante perché esporta tantissimo e questa filiera oggi esporta in 40 paesi del mondo, più di filiere storiche del nostro Paese. I numeri sono incredibili: lo stabilimento in 8 anni ha dato vita a 41mila posti di lavoro e produce mezzo punto del Pil nazionale.

