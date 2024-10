Ilfattoquotidiano.it - Rafa Nadal si ritira, ma non subito: ecco quale sarà l’ultimo torneo della sua carriera

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Potrebbe essere contro l’Italia l’ultima partita di tennis diel. Il campione spagnolo ha annunciato oggi il suo ritiro, ma non appenderàla racchetta al chiodo. Infatti, con la magliaSpagna parteciperà alle Finali di Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. Il capitano David Ferrer lo ha inserito tra i convocati:potrebbe giocare sia in singolare sia in doppio con Carlos Alcaraz, come già successo alle Olimpiadi di Parigi. E la leggenda spagnolo ha confermato tutto nel suo video-annuncio del ritiro: “Sono molto felice che il mio ultimola fase finaleCoppa Davis nel mio paese. Penso che chiuda il cerchio dato che una delle mie prime grandi gioie come tennista professionista è stata la finale di Siviglia nel 2004“.