Judo, Alice Bellandi al Festival dello Sport: “Dopo Tokyo ho avuto il coraggio di chiedere aiuto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Festival dello Sport di Trento è stata anche la giornata di Alice Bellandi, una delle medaglie d’oro azzurre a Parigi. Arrivata in Francia da favorita, la 25enne bresciana è stata una delle atlete poi riuscite a confermare il suo status con il trionfo nei -78 kg. “Ho pregato tanto la mattina della gara e prima della finale ho sentito una forza crescere in me, mi sentivo come accompagnata dal Signore. E pensare che pensavo di avere un sorteggio sfortunato, invece era un oro olimpico”, ha ammesso la Judoka italiana, che Dopo Tokyo ha ritrovato se stessa grazie anche alla fede e all’aiuto della mental coach Laura Pasqua. “Spero che la mia storia aiuti chiunque stia passando ciò che ho passato io, spronandolo a non vergognarsi di chiedere aiuto. Perdevo e prendevo peso come uno jo-jo, passavo da 70 chili a 83 chili, mi sentivo ed ero sola. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aldi Trento è stata anche la giornata di, una delle medaglie d’oro azzurre a Parigi. Arrivata in Francia da favorita, la 25enne bresciana è stata una delle atlete poi riuscite a confermare il suo status con il trionfo nei -78 kg. “Ho pregato tanto la mattina della gara e prima della finale ho sentito una forza crescere in me, mi sentivo come accompagnata dal Signore. E pensare che pensavo di avere un sorteggio sfortunato, invece era un oro olimpico”, ha ammesso laka italiana, cheha ritrovato se stessa grazie anche alla fede e all’della mental coach Laura Pasqua. “Spero che la mia storia aiuti chiunque stia passando ciò che ho passato io, spronandolo a non vergognarsi di. Perdevo e prendevo peso come uno jo-jo, passavo da 70 chili a 83 chili, mi sentivo ed ero sola.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alice Bellandi - oro a Parigi 2024 - e la salute mentale : «La strada da fare è ancora tanta - ma non sono più sola» - La judoka ha affidato a Instagram un post in cui parla con tenerezza alla sé che è stata, quando aveva bisogno di «crollare» e la solitudine sembrava insostenibile. Oggi il peggio è alle spalle: «Ci sono persone nuove, sul tatami e fuori. Persone che sanno chi sono io». (Vanityfair.it)

Dal calcio alla medaglia d'oro alle Olimpiadi - Alice Bellandi a CM : "Tanti gol e un provino rifiutato" - La storia di Alice Bellandi è di quelle che rimarranno nella storia: parla di riscatto, coraggio, forza di volontà e successo. E può essere... (Calciomercato.com)

“Non ho bisogno della mia compagna - la amo - mi piace stare con lei. L’amore non è dipendenza e vale per tutto anche lo sport” : Alice Bellandi dopo l’oro alle Olimpiadi - Posso però dire che in questo dolore, frustrazione, paura e solitudine ho trovato la forza per essere dove sono oggi. La 25enne si è confrontata con l’impatto mediatico enorme che la vittoria ha avuto in un’intervista a Vanity Fair. Dopo Tokyo ho lavorato tanto per imparare a bastare a me stessa”, spiega Alice. (Ilfattoquotidiano.it)