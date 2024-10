Halloween nel castello millenario (Di giovedì 10 ottobre 2024) Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella Notte MagicaTra i personaggi misteriosi che animano il castello e il rumore metallico delle spade, un tour suggestivo a lume di candela con giochi di luce sugli affreschi, apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche, del Parmatoday.it - Halloween nel castello millenario Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nel: a lume di candela nella Notte MagicaTra i personaggi misteriosi che animano ile il rumore metallico delle spade, un tour suggestivo a lume di candela con giochi di luce sugli affreschi, apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche, del

Halloween al Castello Lancellotti : "Le Porte dell'Inferno" in Chiave Dark - . . L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Castello. In occasione della notte di Halloween, il gruppo teatrale Il Demiurgo presenta un’interpretazione unica e macabra de “Le Porte dell’Inferno”, ispirata all’“Inferno” di Dante Alighieri e trasformando le celebri terzine in ballate dark. (Avellinotoday.it)

Halloween Family Day : magia e divertimento per tutta la famiglia al Castello di Monteverde - Venerdì, 1° novembre 2024, il Castello di Monteverde  diventerà lo scenario perfetto per l'evento Halloween Family Day, un'avventura magica e coinvolgente pensata per le famiglie. I bambini saranno i protagonisti di una giornata all’insegna del mistero, della fantasia e del divertimento, in... (Avellinotoday.it)

Joe T Vannelli con SUPALOVA alla festa di Halloween al Castello di Susans - d.  Tre saranno le situazioni musicali da vivere durante l’Halloween in the Castle al Castello di Susans. d. it mentre i Superior e Vip Area saranno acquistabili solo online su www. Tre anche le tipologie di biglietto a disposizione del pubblico. Il Salone delle Feste accoglierà il già citato Supalove Reunion con Joe T Vannelli, Silvano Del Gado, Mc Cody, Elisa, Michael Prince e Lusio Toledo. (Udine20.it)