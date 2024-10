Grande Fratello, ex gieffina debutta al cinema: il trailer del film (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’ex concorrente del Grande Fratello approderà presto al cinema! Stiamo parlando di Valentina Vignali, che nel 2019 ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso e vinta da Martina Nasoni. La cestista e influencer ha recitato nel film Timor – Finchè c’è morte c’è speranza, che sarà al cinema dal 7 novembre. La pellicola, diretta da Valerio Di Lorenzo e distribuita da Blooming Flowers, narra le vicende di una comitiva di quasi-trentenni che tentano di occultare il corpo di un uomo ucciso per sbaglio da uno di loro. Al centro della storia Calamaro (interpretato da Rocco Marazzita, già nella serie tv Dostoevskij e nell’horror Sound of Silence), un giovane della periferia romana che deve aiutare i suoi amici storici nell’occultamento di un cadavere. Isaechia.it - Grande Fratello, ex gieffina debutta al cinema: il trailer del film Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un’ex concorrente delapproderà presto al! Stiamo parlando di Valentina Vignali, che nel 2019 ha partecipato alla sedicesima edizione del, condotta da Barbara D’Urso e vinta da Martina Nasoni. La cestista e influencer ha recitato nelTimor – Finchè c’è morte c’è speranza, che sarà aldal 7 novembre. La pellicola, diretta da Valerio Di Lorenzo e distribuita da Blooming Flowers, narra le vicende di una comitiva di quasi-trentenni che tentano di occultare il corpo di un uomo ucciso per sbaglio da uno di loro. Al centro della storia Calamaro (interpretato da Rocco Marazzita, già nella serie tv Dostoevskij e nell’horror Sound of Silence), un giovane della periferia romana che deve aiutare i suoi amici storici nell’occultamento di un cadavere.

