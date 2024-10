Come finisce I leoni di Sicilia: il dramma della famiglia Florio continua (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla fine de I leoni di Sicilia, Giulia decide di fuggire in Francia dopo che Ignazio, suo marito, sposa una donna che non ama, la baronessina Giovanna Dondes. Questo evento spezza il cuore di Giulia, spingendola a lasciare la Sicilia e a ricongiungersi con la figlia Giuseppina, che vive già in Francia. Nel frattempo, l’arrivo imminente di Giuseppe Garibaldi sull’isola cambia le sorti di Vincenzo, che tenta di trarre vantaggio da entrambe le fazioni: pur supportando il Re con la sua flotta, fornisce cannoni ai rivoluzionari. Il suo obiettivo principale rimane quello di consolidare il prestigio della famiglia Florio, sperando di ottenere un titolo nobiliare grazie al matrimonio della figlia Angela con il Principe di Torrebruna. Tuttavia, Angela sceglie di seguire il cuore e sposa Luigi De Pace, un uomo senza titolo, suscitando la furia del padre, che alla fine si rassegna alle nozze. Cinemaserietv.it - Come finisce I leoni di Sicilia: il dramma della famiglia Florio continua Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla fine de Idi, Giulia decide di fuggire in Francia dopo che Ignazio, suo marito, sposa una donna che non ama, la baronessina Giovanna Dondes. Questo evento spezza il cuore di Giulia, spingendola a lasciare lae a ricongiungersi con la figlia Giuseppina, che vive già in Francia. Nel frattempo, l’arrivo imminente di Giuseppe Garibaldi sull’isola cambia le sorti di Vincenzo, che tenta di trarre vantaggio da entrambe le fazioni: pur supportando il Re con la sua flotta, fornisce cannoni ai rivoluzionari. Il suo obiettivo principale rimane quello di consolidare il prestigio, sperando di ottenere un titolo nobiliare grazie al matrimoniofiglia Angela con il Principe di Torrebruna. Tuttavia, Angela sceglie di seguire il cuore e sposa Luigi De Pace, un uomo senza titolo, suscitando la furia del padre, che alla fine si rassegna alle nozze.

