Avviata la digitalizzazione del materiale cartaceo della Biblioteca Provinciale "Antonio Mellusi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avviata la digitalizzazione del materiale cartaceo della Biblioteca Provinciale "Antonio Mellusi". Questa mattina dirigenti e funzionari della Regione Campania hanno svolto un sopralluogo presso l'Istituto al Palazzo Terragnoli di Corso Garibaldi. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che ha avuto un "briefing" sull'argomento con il Responsabile della Rete Museale dell'Ente, Alfonso Pacilio. La digitalizzazione, che rientra nel programma con valenza per tutte le Biblioteche della Campania previsto da un Bando PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.1., Sub investimento 1.1.5), è gestito interamente dalla Regione e deve essere ultimato entro il 31.12.2025.

