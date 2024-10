Cinemaserietv.it - Temptation Island 2024, dove vedere la replica della puntata dell’8 ottobre: Mirco il fuggitivo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladiè visibile in, come di consueto, su Mediaset Infinity a questo link: manca ormai una sola settimana e il destino delle coppie di fidanzati tribolati sarà finalmente deciso, tra tradimenti, riconciliazioni e cliché. Il tanto atteso falò di confronto tra Anna e Alfred si è svolto nel più classico dei modi; l’uomo si schernisce e giusyifica le proprie debolezze, mentre la donna, con granitica sicurezza, risponde per le rime senza scomporsi. Alfred, infatti, spiega come abbia voluto continuare la relazione con Anna solo per “gratitudine” nei confronti dei suoceri, che l’hanno accolto come un figlio: “Tengo moltissimo a chiedergli (sic) scusa anche adesso. Lo sai che non avevo mai avuto una famiglia prima di incontrare loro che mi hanno trattato come un figlio. Sarò per sempre riconoscente”.