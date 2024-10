PerSo Festival vince film brasiliano ‘auto-racconto’ degli indigeni amazzonici

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) –unil ‘– Perugia Social2024’, che si chiude oggi, 9 ottobre, nella città umbra. Il premio della decima edizione delinternazionale di cinema documentario, riservato alle opere in anteprima assoluta in Italia è andato a “A Transformação de Canuto”, diretto dalErnesto de Carvalho e da Ariel Kuaray Ortega, primo regista indigeno. Ilè un esempio altissimo di auto-narrazione, vale a dire che per la prima volta non sono glia farsi raccontare dagli altri, ma si raccontano da soli. Ilinfatti è meta-narrativo, una specie di ‘Effetto notte’ girato nella giungla, una riflessione su colonizzazione, disboscamento e rapacità dell’uomo bianco.