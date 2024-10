Meloni e l’uva della Corte Costituzionale, che ovviamente era acerba (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quella di ieri, nel voto sulla Corte Costituzionale, è stata la prima autentica vittoria del centrosinistra, nonché la sua prima manifestazione di esistenza in vita. Coincidenza forse non casuale. Di sicuro è stata una vittoria che lascerà un segno sul governo e di cui va dato pieno merito a Elly Schlein. La scelta di non partecipare al voto non era scontata, per qualche momento il Pd ha rischiato di rimanere isolato e spernacchiato da tutti (cioè esattamente quello che era appena accaduto sul cda Rai) ma alla fine invece è riuscito a spingere le altre forze di opposizione sulla stessa linea, compreso quel Movimento 5 stelle che guarda caso ha aspettato fino all’ultimo prima di accodarsi. Linkiesta.it - Meloni e l’uva della Corte Costituzionale, che ovviamente era acerba Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quella di ieri, nel voto sulla, è stata la prima autentica vittoria del centrosinistra, nonché la sua prima manifestazione di esistenza in vita. Coincidenza forse non casuale. Di sicuro è stata una vittoria che lascerà un segno sul governo e di cui va dato pieno merito a Elly Schlein. La scelta di non partecipare al voto non era scontata, per qualche momento il Pd ha rischiato di rimanere isolato e spernacchiato da tutti (cioè esattamente quello che era appena accaduto sul cda Rai) ma alla fine invece è riuscito a spingere le altre forze di opposizione sulla stessa linea, compreso quel Movimento 5 stelle che guarda caso ha aspettato fino all’ultimo prima di accodarsi.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PRIMA PAGINA-Nulla di fatto per la Corte Costituzionale - è il fallimento della politica - Ieri, infatti, nell’emiciclo di Palazzo Montecitorio si è registrata l’ennesima fumata nera, per la precisione l’ottava. . Le opposizioni salutano come un successo la mancata elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento riunito in seduta comune. E cosa ci sia da ... (Lidentita.it)

Assalto fallito alla corte costituzionale l’opposizione sventa il colpo di mano delle destre - Un piano “segretissimo”, tessuto via chat ma finito sui giornali con esiti disastrosi per Giorgia: nell’ottavo scrutinio del Parlamento in seduta comune, in cui era necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 voti, nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum: 323 le schede ... (Lanotiziagiornale.it)

Nuova fumata nera del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale - The post Nuova fumata nera del Parlamento per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale first appeared on TG2000. In Italia con la politica. Servizio di Augusto Cantelmi. Nuova fumata nera del Parlamento riunito in seduta comune per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale. ... (Tv2000.it)

Corte costituzionale - è il giorno di Marini. La sinistra non vota e urla ancora al golpe - Il quorum per eleggere il papà del premierato a portata di mano. Crisi di nervi dem: «Vogliono fermare i nostri referendum». Continua a leggere . (Laverita.info)

Giorgia Meloni fallisce il "blitz" per eleggere il giudice della Corte Costituzionale - Ottava fumata nera per l'elezione del giudice dalla Corte Costituzionale. Le due camere, riunite in seduta comune, non sono riuscite ad eleggere nessun candidato, in una votazione che richiedeva una maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 parlamentari. Un voto segnato dalla... (Today.it)