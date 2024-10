Forza Italia deposita la proposta di legge sulla cittadinanza: cosa prevede lo Ius Italiae (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La proposta di legge di Forza Italia sullo «ius Italiae» è stata depositata oggi al Senato e alla Camera. Si tratta, si legge in una nota del partito fondato da Silvio Berlusconi, di «un testo che contiene un principio innovatore perché unisce il riconoscimento della cittadinanza alla frequenza effettiva di 10 anni di scuola dell'obbligo da parte di ragazzi stranieri nati o giunti in Italia entro il quinto anno di età». Per «la prima volta in assoluto», recita il comunicato, «si introduce, quindi, un elemento di serietà qualitativo nella procedura di riconoscimento della cittadinanza che, mentre a oggi, è concessa al diciottesimo anno di età, senza alcuna verifica sul reale inserimento nella società e senza alcun riferimento al livello di istruzione raggiunto. Iltempo.it - Forza Italia deposita la proposta di legge sulla cittadinanza: cosa prevede lo Ius Italiae Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladidisullo «iuse» è statata oggi al Senato e alla Camera. Si tratta, siin una nota del partito fondato da Silvio Berlusconi, di «un testo che contiene un principio innovatore perché unisce il riconoscimento dellaalla frequenza effettiva di 10 anni di scuola dell'obbligo da parte di ragazzi stranieri nati o giunti inentro il quinto anno di età». Per «la prima volta in assoluto», recita il comunicato, «si introduce, quindi, un elemento di serietà qualitativo nella procedura di riconoscimento dellache, mentre a oggi, è concessa al diciottesimo anno di età, senza alcuna verifica sul reale inserimento nella società e senza alcun riferimento al livello di istruzione raggiunto.

