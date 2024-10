Consulta, così perdiamo tutti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scheda bianca di ieri in Aula durante la votazione per il giudice mancante della Consulta per non bruciare il nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, che ha praticamente scritto la riforma del premierato, è una sconfitta per la maggioranza, è vero. Ma è una sconfitta anche per le opposizioni, Consulta, così perdiamo tutti L'Identità. Lidentita.it - Consulta, così perdiamo tutti Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scheda bianca di ieri in Aula durante la votazione per il giudice mancante dellaper non bruciare il nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, che ha praticamente scritto la riforma del premierato, è una sconfitta per la maggioranza, è vero. Ma è una sconfitta anche per le opposizioni,L'Identità.

Consulta : Azione non partecipa al voto - 'non c'è spazio dialogo - così non regge' - Il fatto che anche su un nome di valore non ci sia alcun lavoro che porti alla condivisione di una proposta, dimostra che così non si può andare avanti". . Roma, 8 ott (Adnkronos) - Azione non parteciperà al voto per l'elezione del giudice costituzionale e quindi non ritirerà la scheda. In una nota ... (Liberoquotidiano.it)

Così la Consulta impone i trans alla politica : la tentazione di sostituirsi al Parlamento - È una sentenza complessa, dou- ble face, quella emessa ieri dalla Corte costituzionale sulla possibilità di riconoscere un “terzo genere” sessuale accanto a quelli tradizionali di uomo e donna. Esso però è, da qualche anno, al centro del dibattito politico, ove è stato portato dalla sinistra ... (Liberoquotidiano.it)