Cina | Shanghai accesa con successo turbina F a gas per impieghi pesanti da 300 megawatt

Pechino, 09 ott – (Xinhua) – A Shanghai e' stata accesa con successo la turbina a gas di classe F per impieghi pesanti da 300 megawatt, generalmente alimentata a gas naturale. La macchina riveste un'importanza significativa per garantire la sicurezza energetica della Cina e promuovere lo sviluppo ecologico. Guardatela! Agenzia Xinhua

