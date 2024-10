Latuafonte.com - Chi è Reza Pahlavi: lavoro oggi, moglie, figli, famiglia, storia Scià Iran

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Ottobre 2024 6:56 pm by Redazioneè ilo dell’ultimodell’. Ebbene a ottobre del 2024 si è detto disposto a prendere il potere e a far cadere il regime degli ayatollah, i quali comandano a Teheran da 45 anni., inoltre, ha assicurato che con lui la pace non sarebbe più un sogno, la realtà. Per i monarchiciiani è il principe ereditario e pretendente al trono dell’. Infatti, stiamo parlando delo maggiore dell’ultimo, Mohammad, e della sua terza, Farah Diba. Attualmenteè in esilio negli Stati Uniti, dopo aver lasciato l’nel 1979.