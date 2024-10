Lanotiziagiornale.it - Calenda “sdogana” Marini e tratta con Meloni

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Carlorompe il fronte comune delle opposizioni impegnate nel braccio di ferro per l’elezione del nuovo giudice della Corte Costituzionale e corre in soccorso della maggioranza. L’annuncio è arrivato ieri con un video pubblicato su Whatsapp: “La persona che vuole nominare laalla Consulta non è un pericoloso fascista, è un professore di diritto costituzionale che ha lavorato con la sinistra, con Zingaretti, e ha lavorato al premiato con la destra” esordisce, riferendosi a Francesco Saverio, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, padre della riforma del premierato.: “Niente più Aventino per noi” “È rischioso perché deve giudicare sul premierato forse? No, non lo è perché si deve astenere nel caso in cui il premierato venisse esaminato dalla Corte costituzionale”, continua il segretario di Azione.