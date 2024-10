"Allarme baby gang, guardie private in centro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le baby gang padrone di corso Dalmazia, i residenti e i commercianti sono stanchi di subire e di perdere clienti che hanno paura ad affacciarsi da quelle parti il sabato e si organizzeranno con la vigilanza privata. "Si percepisce una situazione insostenibile, di pericolo, durante alcune ore del sabato, che si è tradotta in un timore crescente dei clienti che non si sentono più al sicuro nel frequentare i negozi". È quanto denuncia l’associazione Viviamo Civitanova, che ha raccolto dai negozianti di corso Dalmazia la richiesta di una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine "Ma intanto – spiega la presidentessa Manila Gironacci (nella foto) – decidono di passare all’azione sulla sicurezza rivolgendosi a noi come associazione, sensibile al tema, e faremo i primi passi insieme. Ilrestodelcarlino.it - "Allarme baby gang, guardie private in centro" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lepadrone di corso Dalmazia, i residenti e i commercianti sono stanchi di subire e di perdere clienti che hanno paura ad affacciarsi da quelle parti il sabato e si organizzeranno con la vigilanza privata. "Si percepisce una situazione insostenibile, di pericolo, durante alcune ore del sabato, che si è tradotta in un timore crescente dei clienti che non si sentono più al sicuro nel frequentare i negozi". È quanto denuncia l’associazione Viviamo Civitanova, che ha raccolto dai negozianti di corso Dalmazia la richiesta di una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine "Ma intanto – spiega la presidentessa Manila Gironacci (nella foto) – decidono di passare all’azione sulla sicurezza rivolgendosi a noi come associazione, sensibile al tema, e faremo i primi passi insieme.

