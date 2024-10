Ilrestodelcarlino.it - Viserba, l’accoglienza per il nuovo parroco

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Grande accoglienza, domenica scorsa, per don Alessandro Pironi, ildi Santa Maria diMare, che succede a don Aldo Fonti. Una cerimonia partecipata, con 17 sacerdoti più il vescovo Anselmi ma, soprattutto, con tantissimi fedeli delle comunità die di Villa Verucchio, dove don Alessandro ha prestato servizio negli ultimi anni. Il giovane sacerdote, emozionatissimo, ha conquistato tutti col sorriso e l’atteggiamento spontaneo. Nato il 12 marzo del 1991, don Alessandro è cresciuto nella parrocchia bellariese di San Martino di Bordonchio. Appassionato di informatica, ha frequentato l’istituto tecnico con indirizzo di elettronica e telecomunicazioni, per poi iscriversi al corso di ingegneria informatica presso l’Università di Bologna, facoltà abbandonata con l’ingresso in seminario.