(Di martedì 8 ottobre 2024) A meno di un mese dal voto americano per eleggere ilpresidente, il, War, del leggendario giornalista del Washington Post, Bob, irrompe nella campagna elettorale svelando i nuovi segreti intorno alla Casa Bianca. La rivelazione più importante, soprattutto alla luce di una sua elezione, è quella che riguarda Donaldche, si legge, in questi anni ha continuato a intrattenere rapporti con Vladimiranche dopo la fine del suo mandato. Una notizia che conferma quello che sarebbe un netto cambio di posizione americano sulla guerra in Ucraina nel caso in cui il tycoon dovesse tornare a dirigere lo Studio Ovale.