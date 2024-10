Tragico incidente con lo scooter | 17enne fugge alla vista di un posto di posto di blocco dei Carabinieri e muore schiantandosi contro un muro E’ successo a Roma

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unsi è verificato ieri sera, 7 ottobre, in via di Riva Ostiense, nei pressi del Gazometro a, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essersi schiantatouna bordo di unorubato. L’è avvenuto intorno alle 18, mentre il giovane tentava di allontanarsi velocementedei. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni, iin servizio hanno notato due giovani fermi in zona.loro, uno dei ragazzi ha deciso di scappare a piedi, mentre ilè salito rapidamente sulloe ha tentato la fuga. I militari hanno subito invertito la marcia per inseguirlo, ma lo hanno perso didopo pochi minuti. Poco dopo, il giovane è stato ritrovato a terra, privo di sensi, non lontano dcaserma dei vigili del fuoco.