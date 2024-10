Laprimapagina.it - Primo sopralluogo del Commissario Nazionale per la siccità al lago Trasimeno: soluzioni per combattere il calo del livello delle acque

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è svolto ieri, ad una settimana dalla nomina delper lapresso il, ilalla presenza dello stesso. Accompagnato dai tecnici dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Centrale, della Regione Umbria e dell’EnteUmbro Toscano, ilNicola Dell’Acqua ha effettuato una serie di verifiche per valutare possibili interventi di contrasto allache ha colpito il bacino. La visita ha avuto inizio con l’ispezione del punto in cui la condotta proveniente dalla diga di Montedoglio potrebbe intercettare un piccolo ruscello affluente del. I tecnici hanno confermato che il collegamento non presenta particolari complessità tecniche, lasciando ben sperare sulla fattibilità dell’intervento.