Natale alle Canarie: tradizioni e feste dalla Vigilia all'Epifania (Di martedì 8 ottobre 2024) Le isole offrono la possibilità di trascorrere un Natale in spiaggia, con giornate di sole e notti stellate. E per Capodanno e la Befana le feste continuano fra concerti e folklore Le Isole Canarie, con il loro clima mite e l'atmosfera vacanziera, propongono un Natale originale fatto di riti tradizionali e spensieratezza. Qui, la magia delle feste si intreccia con abitudini locali e ambientazioni suggestive: tra borghi storici, lunghe spiagge e boschi incontaminati. Dalle luminarie tradizionali ai presepi di sabbia, dai canti natalizi fino agli eventi sportivi e gastronomici, il Natale alle Canarie è un'esperienza ricca di magia e calore, in perfetta armonia con la bellezza dell'arcipelago. Le tradizioni natalizie alle Canarie L'accensione delle luci natalizie nel villaggio di Moya, Gran Canaria, è uno spettacolo.

