Milioni di dollari dalla Russia per comprare le presidenziali in Moldavia | l’allarme alla vigilia del voto anche sull’adesione all’Ue

(Di martedì 8 ottobre 2024) La volontà delladi influenzare la vita politica delle ex repubbliche sovietiche è cosa nota. Ma scoprire come concretamente questo è messo in atto non può che colpire. Gli occhi del Cremlino sono da mesi puntati sulla, dove il 20 ottobre si terrà una giornata elettoraleportata storica: i cittadini moldavi saranno infatti chiamati alle urne per le elezionie un contestuale referendum per decidere se inserire nella costituzione nazionale l’obiettivo di aderire all’Unione Europea. L’ultima notizia che arrivarepubblica dell’Europa orientale è che Mosca avrebbe investito, solamente durante il mese di settembre, almeno 15diperi voti di decine di migliaia di cittadini moldavi in vista della chiamata alle urne ormai prossima.