Consulta veti e interessi di partito | l’opposizione fa saltare di nuovo l’elezione del giudice mancante

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nulla di fatto anche stavolta per ildella Corte costituzionale.ha fatto in modo che mancassero i numeri e i presupposti per arrivare al, che richiede una maggioranza qualificata. Di fronte a questo arroccamento, la maggioranza ha deciso di votare scheda bianca: i bussolotti alla fine hanno restituito 323 schede senza indicazione, dieci nulle e nove voti dispersi. Elly Schlein ha salutato quanto accaduto come un successo politico, rivendicando che “la compattezza delle opposizioni ha fermato la forzatura della maggioranza”. “Ora – ha aggiunto – accettino il dialogo con le opposizioni che si sono rifiutati di avere fino a qui”. In realtà, quello che si è consumato in Parlamento, a Camere riunite, è stato solo l’ennesimo danno provocato da una opposizione irragionevole alle istituzioni e al Paese.