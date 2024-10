Bankitalia gela il governo. Bagarre sulla Consulta (Di martedì 8 ottobre 2024) Banca d’Italia e ufficio parlamentare di bilancio affermano che la crescita del prodotto interno lordo sarà quest’anno leggermente più bassa di quanto previsto dal governo del piano strutturale di bilancio. A rischio il sistema delle pensioni. Servizio di Augusto Cantelmi Bankitalia gela il governo. Bagarre sulla Consulta TG2000. Tv2000.it - Bankitalia gela il governo. Bagarre sulla Consulta Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Banca d’Italia e ufficio parlamentare di bilancio affermano che la crescita del prodotto interno lordo sarà quest’anno leggermente più bassa di quanto previsto daldel piano strutturale di bilancio. A rischio il sistema delle pensioni. Servizio di Augusto CantelmiilTG2000.

Doccia gelata per il governo - tutti contro il Piano di bilancio - Infine, due avvertimenti. Per i rappresentanti della Corte dei Conti, invece, il Psb delinea un percorso “impegnativo” e la manovra richiederà “scelte difficili sull’allocazione delle risorse”. L'articolo Doccia gelata per il governo, tutti contro il Piano di bilancio sembra essere il primo su LA ... (Lanotiziagiornale.it)

Piano strutturale di bilancio - Bankitalia e Upb : “Pil più basso rispetto alle stime del governo”. Corte dei Conti : “Serviranno scelte difficili”. Gli enti locali : “No a tagli” - Parimenti irricevibile è l’obbligo di incremento dell’importo del disavanzo da ripianare nell’esercizio per gli enti in disavanzo”. . La Corte dei Conti prefigura “scelte difficili” e l’Istat nota che l’economia al momento è in uno “stato stazionario”. Sarebbe sufficiente “uno scenario ... (Ilfattoquotidiano.it)

Stati Uniti - il bilancio dell’uragano Helene sale a 130 morti - Trump attacca il governo - Con un bilancio provvisorio di 130 morti e gravi devastazioni nel sudest degli Stati Uniti, l’uragano Helene è entrato nella campagna elettorale delle presidenziali, con Donald Trump che ha attaccato Joe Biden e Kamala Harris. Leggi . (Internazionale.it)