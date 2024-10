Agatha All Along: Marvel Comics dedica una cover della serie su Scarlet Witch al personaghio di Kathryn Hahn (Di martedì 8 ottobre 2024) La serie in corso di Scarlet Witch della Marvel Comics avrà presto il personaggio di Kathryn Hahn di Agatha All Along su una delle sue copertine. Siamo alla quarta settimana di Agatha All Along, con Agatha Harkness e la sua congrega alle prese con le prove della Strada delle Streghe. I fan del Marvel Cinematic Universe hanno incontrato Agatha per la prima volta in WandaVision, dove si è scontrata con Wanda Maximoff prima di “diventare” Scarlet Witch. L’interpretazione di Agatha Harkness da parte di Kathryn Hahn è diventata così popolare da ottenere uno spinoff tutto suo su Disney+, e anche nei fumetti il suo profilo è stato notevolmente migliorato grazie a un certo invecchiamento. Con il legame tra Scarlet Witch e Agatha più forte che mai nel MCU e nei fumetti, sembra giusto che un fumetto di Scarlet Witch abbia Agatha in copertina. Nerdpool.it - Agatha All Along: Marvel Comics dedica una cover della serie su Scarlet Witch al personaghio di Kathryn Hahn Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lain corso diavrà presto il personaggio didiAllsu una delle sue copertine. Siamo alla quarta settimana diAll, conHarkness e la sua congrega alle prese con le proveStrada delle Streghe. I fan delCinematic Universe hanno incontratoper la prima volta in WandaVision, dove si è scontrata con Wanda Maximoff prima di “diventare”. L’interpretazione diHarkness da parte diè diventata così popolare da ottenere uno spinoff tutto suo su Disney+, e anche nei fumetti il suo profilo è stato notevolmente migliorato grazie a un certo invecchiamento. Con il legame trapiù forte che mai nel MCU e nei fumetti, sembra giusto che un fumetto diabbiain copertina.

