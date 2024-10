Si nasconde sul volo diretto a Malpensa: sorpreso e arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo EasyJet da Manchester a Milano Malpensa senza avere la documentazione necessaria per il viaggio. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, il 20enne sarebbe salito "erroneamente" sull'aereo: la sua Milanotoday.it - Si nasconde sul volo diretto a Malpensa: sorpreso e arrestato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un ragazzo di 20 anni è statodopo aver tentato di imbarcarsi su unEasyJet da Manchester a Milanosenza avere la documentazione necessaria per il viaggio. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, il 20enne sarebbe salito "erroneamente" sull'aereo: la sua

Ryanair apre un nuovo volo da Milano-Malpensa - Ryanair, compagnia low cost, ha rivelato nelle scorse ore l'introduzione di tre nuove destinazioni che collegheranno l'Italia alla Svezia per la stagione estiva del 2025. Le rotte includono collegamenti da Cagliari e Trieste verso Stoccolma Arlanda, con due voli settimanali ciascuna, e da... (Milanotoday.it)

Inter a Malpensa e volo in direzione Manchester! Anche la dirigenza - PARTENZA – L’avventura dell’Inter nella nuova edizione della Champions League è ufficialmente iniziata. L’Inter in questi minuti è arrivata a Malpensa dove la squadra al completo prenderà il volo in direzione Manchester, in vista della sfida di domani contro il Manchester City. I nerazzurri sono ... (Inter-news.it)

Wizz Air presenta il volo diretto da Milano Malpensa ad Abu Dhabi - Wizz Air presenta la sua prima tratta intercontinentale low cost. Il velivolo che effettuerà questa tratta, l’Airbus A321XLR, è il più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e si stima che […]. Collegherà quotidianamente Milano Malpensa e Abu Dhabi con tariffe a partire da ... (Sbircialanotizia.it)