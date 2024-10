Metropolitanmagazine.it - Perché in Pakistan attaccano i cittadini cinesi? Attentato suicida nell’aeroporto di Karachi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Duesono rimasti uccisi e almeno 10 persone sono rimaste ferite in un sospetto attacconei pressi dell’aeroporto di, in. L’ambasciata cinese inha dichiarato che l’esplosione di domenica sera è stata un “attacco terroristico” che ha preso di mira un convoglio di ingegneriimpegnati in un progetto energetico nella provincia di Sindh. L’esercito separatista del Belucistan Liberation Army (BLA), che negli ultimi anni ha compiuto attacchi controcoinvolti in progetti di sviluppo in, ha dichiarato di essere l’autore dell’attacco. In una dichiarazione rilasciata oggi, il gruppo militante ha affermato di aver “preso di mira un convoglio di ingegneri e investitoridi alto livello” in arrivo dall’aeroporto di